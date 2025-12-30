İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık’ta kent genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Eğlence mekanları ve otellerin de aralarında bulunduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı baskın düzenlenirken, operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsuru sayılan materyaller ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN FENOMEN İZDİVAÇ PROGRAMINA DA KATILMIŞ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin de Rabia Karaca olduğu öğrenildi.

Karaca’nın, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Kısmetse Olur” isimli televizyon programının eski sezonlarında yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Karaca, TV'de yayınlandığında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kısmetse Olur programında farklı sezonlarda yarışmış.

O dönem damat adayı Gökhan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla tanınan Rabia Karaca, evlenmek istediği için programa katıldığını söylemiş.

Daha sonra sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran Karaca'nın soruşturmadaki akıbeti henüz belli değil.