İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol tedbiri uygulanan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YOLLAR AYRILACAK İDDİASI

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından Oktay Kaynarca’nın televizyon kariyeri de gündeme geldi. Kaynarca’nın bir televizyon programında sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının geleceğiyle ilgili kulislerde çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı.

İddiaya göre kanal yönetiminin, yaşanan gelişmelerin ardından Oktay Kaynarca ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Konuya ilişkin kanal ya da Kaynarca cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.