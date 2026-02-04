Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında pozitif çıkan uyuşturucu testlerinin para karşılığında negatif olarak değiştirildiği iddiası üzerine Aralık 2025’te operasyon düzenlendi. Siirt merkezli yürütülen soruşturma kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

8'İ HASTANE PERSONELİ

“Resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet” ile “suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi” suçlamalarıyla toplam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınanlardan 8’inin hastane personeli olduğu belirtildi.

30 BİN LİRA RÜŞVET

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, şüphelilerden M.E.B., Siirt Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki sorgusunda, test sonucunun değiştirilmesi karşılığında 30 bin TL ödediğini söyledi.

M.E.B., hastanede idrar örneği verdiği sırada Ü.Ö. isimli kişinin kendisine test sonucunu negatif yapabileceğini söylediğini, bunun üzerine iki parça halinde para gönderdiğini ve sonucun negatif çıktığını ifade etti.

Savcılığın tutuklama talebini reddeden mahkeme, M.E.B.’yi yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken, bazı şüphelilerin ise firari olduğu bildirildi.