İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim 'uyuşturucu kullandığı' iddiası ile gözaltına alınırken, geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda medya dünyasından isimler mercek altına alınmıştı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından haber spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun gözaltına alındığı öne sürülürken, devam eden süreçte Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 isim de benzer suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEDDUA EDEREK TEST SONUCUNU PAYLAŞTI



Haftalardır sessizliğini koruyan Beyaz TV Ana Haber Spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haberlere tepki göstererek, kendisinin hiçbir şekilde operasyonlar kapsamında yer almadığını ve gözaltı iddialarının yalan olduğunu duyurdu.



'GRAM BEYNİNİZ YOK MU?'



Kendi isteğiyle ifadeye gittiğini söyleyen Sarıoğlu, “Hakkımda bir suçlama olsaydı, sağlık kontrolü yapılsaydı ben işime dönebilir miydim, ekrana çıkabilir miydim? Derhal işime son verilirdi. Gram beyniniz yok mu? Bunlar belgeli işler" diyerek ateş püskürdü:



Sarıoğlu, Adli Tıp Kurumu tarafından 5-10 Aralık tarihleri arasında yapılan uyuşturucu testi sonuçlarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ben alayınıza fazla gelirim. Benim delikanlılığıma beton yetmez. Beni ne bir erkekle ne de bir kadınla karıştırmayın. Hepiniz içinizdeki pisliğinizde boğulun.



Benim adım geçiyor mu iyi bakın! Bana iftira atanlar utanır mı bilmem ama ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. İlk günden itibaren açıklama yapıyorum, ama siz tüm kötü niyetinizle benim kötü olmam için elinizden geleni yaptınız.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakkıma giren herkesin Allah bin belasını versin. Gün yüzü görmeyin inşallah. İşiniz gücünüz rast gitmesin. Beter olun.”