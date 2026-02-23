Survivor 2026 All Star yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, Türkiye'de yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından, test sonuçlarının negatif çıkmasının arından adaya geri döndü.
YASAL İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Dominik’ten Türkiye’ye dönen Yağcı, İstanbul’a iniş yaptığı sırada emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma dosyası kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen oyuncudan kan ve saç örnekleri alındı.
Yapılan teknik incelemeler sonucunda uyuşturucu test sonuçları negatif çıkan Barış Murat Yağcı, yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.
ADAYA GERİ DÖNDÜ
Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ağladığı görülen Yağcı, özür dileyerek yeniden döndüğünü açıkladı.