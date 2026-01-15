İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ünlüler arasında yer alan Melisa Döngel, operasyonun gerçekleştirildiği gün yurt dışında bulunması nedeniyle adresinde yakalanamamıştı. UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI Türkiye’ye döner dönmez Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği veren oyuncu, işlemlerinin ardından serbest bırakılmış ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin hukuka uygun şekilde tamamlandığını, ifadesini verdikten sonra özgürlüğüne kavuştuğunu duyurmuştu. Aradan geçen günlerin ardından uyuşturucu testi pozitif çıkan Döngel, sessizliğini Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımla bozdu. DÖNGEL'DEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI Oyuncu, kandil mesajında birlik, huzur ve şifa temennilerine yer verirken, adalet, dürüstlük ve kalpten edilen duaların kabul olması yönünde dileklerde bulundu. Döngel’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

