İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp’ta verdikleri kan ve saç örneklerinin sonuçları açıklandı. Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gül’ün testlerinde “kokain” pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak ile fenomen Danla Bilic’in testleri ise negatif sonuçlandı. Testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız, kararın ardından sosyal medya hesabından Hicr Suresi 97. ayeti paylaştı: -Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz…

