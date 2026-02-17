İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları belli oldu. Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde 4 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

TEST POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, 31 Ocak’ta gözaltına alınan 11 kişiden 5’inin sonuçları açıklandı. Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş), Çakal (Emirhan Çakal), Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Söz konusu isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'DOĞRULAYICI ANALİZ TALEBİNDE BULUNDUK'

Instagram hesabından açıklama yapan Aktaş, 'yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk' ifadelerini kullandı.

Aktaş'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.