Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp ifade veren Şeyma Subaşı’nın testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası gündeme gelen Subaşı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Subaşı, tövbe sürecinden geçtiğini belirtti. Artık önüne bakmak istediğini belirten Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

-Sosyal medyadan ne kadar samimiyete inanırsınız, güvenirsiniz veya geçer bilmiyorum. Hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Kaderimin ve hayatımın benim seçimlerinden olduğunun da farkındayım.

-Tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptıklarımın kendi seçimlerin olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen alıyorum. Buradan bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum ama benim sevenlerin samimiyetime inanan kişilere söylüyorum.