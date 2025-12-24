İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması dalga dalga büyürken, medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismin mercek altına alındığı operasyonlara Boğaz'da düzenlenen seks ve uyuşturucu partileri damga vurmuştu.

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve Cem Garipoğlu'nun amca çocuğu olduğu öğrenilen Kasım Garipoğlu'nun sahibi olduğu yalıda 15 günde bir uyuşturucu ve seks içerikli partiler düzenlendiği tespit edildi.

İTİRAF LİSTESİNDEN ÜNLÜ İSİMLER ÇIKMIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Kasım Garipoğlu'nun şoförünün itiraflarıyla deşifre olan Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu partileri verildiği, bu partilere, magazin dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı öğrenilmişti.

Savcılığa verilen itirafta uyuşturucu partilerine katılanlar arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı aynı zamanda soruşturmada şüpheli olan ve haklarındaki yakalama kararlarına rağmen ülkeye henüz dönmeyen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Fatih Garipoğlu gibi ünlü isimler çıktı. Bu partilere Defne Samyeli ve Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun da katıldığı aktarıldı.



UYUŞTURUCU VE SEKS PARTİLERİNE 'ŞİFRELİ' GİRİŞ

Yalının havuzunda yazılı olan, aynı zamanda da şirketin de ismi olarak gösterilen Divine Circus'un "kutsal kaos", "hayat kutsal bir sirk", "kutsal curcuna" gibi anlamlarla düzenlenen partilere verilen isimler olduğu, bu partilere katılanların da özgün ve cesur ruhların bir araya gelerek birlikte olmalarını sembolize etme anlamını taşıdığı öğrenildi.

Garipoğlu'nun yalısında aynı bu partilerdeki gibi mahremiyetin ön planda olduğu ortaya çıktı. Partiye katılacakların önceden liste halinde oluşturulduğu, partiye katılımcılar dışında yalıdaki hizmetli ve çalışanların dahi alınmadığı, 200 metre karelik en üst katta oluşturulan özel alanda partilerin yapıldığı, buradaki bir tek odanın da kilitlenerek gecenin sonunda yalıda kimsenin kalmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Yalıda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtlar bulunmuştu.