Geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ifade veren eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'i işaret ederek; kendisini uyuşturucu maddeye Ateş'in alıştırdığını, hiç uyuşturucu almadığını ve arkadaşlarının temin ettiğini iddia etmişti.

Mehmet Akif Ersoy'un açıklamalarının ardından yeni bir ifade ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İpek M. isimli şüpheli, Ersoy ve çevresine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ÇAKARLI ARAÇLA GEZMİŞ

Şüpheli İpek M.'nin savcılıkta verdiği ifadede olayların 2022 yılına kadar uzandığını söyledi.

İpek M., gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu iddia etti.

'DOĞRULUK MU CESARET Mİ? OYNAYIP İLİŞKİYE GİRDİLER' İDDİASI

İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Ersoy'u işaret etti. İpek M.; Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy , Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin bir arada olduğu ev partilerinde, "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını ve sonrasında ilişkiye girildiğini de öne sürüldü.