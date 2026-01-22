İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan isimlerden birisi de sosyal medya fenomeni Bilal Hancı olmuştu.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildiği ortaya çıkan Balcı'nın suçlamalarla ilgili "Amsterdam'da yasaklı madde kullandım. Daha önce uyuşturucu kullanmamıştım. Yaşadığım ağır boşanmadan sonra psikolojik çöküntü yaşamıştım. Türkiye'ye döndükten sonra ayda bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamda bulundu:

"Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Volkan'la beraber takılıp çatır çatır patlarken, 'yapma etme' diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim."

"ALDATILDIM, HAYKIRDIM, SES ÇIKARDIM"

"Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana 'Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?' diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım."

"İzmir'den eskort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim."

"Annem arandı 'Bizim aile şerefimiz var' dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim."

"ÜZERİME GELMEYİN ARTIK"

"Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim -bakın, mecbur kaldığım deniyor- seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum."

"Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık."