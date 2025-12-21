Türkiye 8 Ekim’den bu yana ünlü isimlerin baş köşeye oturtulduğunu uyuşturucu operasyonlarını konuşuyor. Operasyonların ilkinde Derin-Deren Talu kardeşler, Hadise ve yeni doğum yapan oyuncu Meriç Aral’ın da aralarında olduğu 18 ünlü isimden, gözaltı olarak adlandırılmayan bir süreçle kan ve idrar örnekleri alınmıştı.

Bu ilk operasyonun ardından tüm Türkiye belli aralıklarla yeni gözaltı dalgalarına uyandı. Ünlü isimlerin itibar suikastına uğradıkları tartışıldı, çoğunun muhalif olmasına dikkat çekildi.

EKSİK SORUŞTURMA

Operasyon dalgası sonunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a uzandı. İddialar, tanık ifadeleri, analizler; olayın özellikle siyasi yönüne ilişkin birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Ancak soruşturmada “Küçük bir eksiklik” vardı. “Ünlülerin torbacısı” olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

Bu ismin dışında, uyuşturucunun kimden temin edildiği, torbacı olarak ortaya atılan Sercan Yaşar’ın uyuşturucuyu kimlerden aldığı gibi soruların dosyada yanıtı yok.

MERAK EDİLEN SORULAR

Seks partileri, uyuşturucu kullanımı, mesai arkadaşlarını taciz etme iddiaları havada uçuşan Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüphelilerin kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu maddeleri kimlerden aldığı belirsizliğini koruyor.

Uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen ünlü isimler ayan beyan ortadayken, bu isimlere uyuşturucuyu satanların, uyuşturucu ağını yönetenlerin isimlerinin ifşa edilmemesi tartışmaları büyütüyor. Savcılığın ayrıca bir cinsel taciz soruşturması yürütüp yürütmediği de yanıtı aranan soruların başında geliyor.