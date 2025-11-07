Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla fesih ve silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK’nın, son olarak Türkiye içindeki silahlı terörist grupları da sınır dışına çekme kararı almasından sonra gözler, terör örgütünün şehir merkezlerindeki YPS başta olmak üzere farklı isimlerle faaliyet gösteren uyuyan hücrelerine çevrildi. Kırsal alanda bir ila bir buçuk aylık bomba ve silah eğitimi verildikten sonra örgütten gelecek eylem talimatlarıyla harekete geçen şehirlerdeki uyuyan silahlı eylem hücrelerinin de tasfiye edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakıp kendini feshetme kararı alması ve devamında Türkiye içindeki silahlı grupları da sınır dışına çekme kararı aldığını duyurması üzerine gözler, örgütün özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ağırlıklı faaliyet yürüten şehir merkezlerindeki taşeron yapılanmalarına çevrildi.

Terör örgütü PKK’nın şehir merkezlerindeki saldırıları organize eden Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDGH), KCK-Asayiş yapılanması ve Öz Savunma Birlikleri, yerini kısa adı YPS olan sözde Sivil Savunma Birliklerine bıraktı.

HER MESLEKTE VARLAR

2015’te sözde özerklik ilanıyla başlayan “çukur, hendek ve barikat” eylemleri sonrasında terör örgütü PKK, şehir merkezlerinde YPS (Yekimeyen Parastina Sivil) adıyla uyuyan eylem hücreleri oluşturdu. Hemşire, tıbbi sekreter, avukat, şoför, berber, manav, inşaat işçisi gibi meslek gruplarından teröristler, kırsal alanda bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra şehirlerine geri döndü. YPS içinde yer alan birçok eylem hücresi çökertilirken, deşifre olmamış çok sayıda silahlı eylem hücresinin de şehir merkezlerinde bulunduğu öğrenildi. Uyuyan hücrelerin, örgütün olası bir taktik ve strateji değişikliğinde büyük metropol kentlerde eylemler yapmak için hazır bekletildikleri ifade ediliyor.

Değişik meslek gruplarından teröristler kırsalda eğitilip yaşadıkları şehirlere gönderildi. Ağır silah ve bomba eğitimi aldılar.

Hendek operasyonlarında tam 793 şehit verdik

2015 yılında sözde özerklik ilanıyla başlayan ve Cizre, Silopi, Yüksekova, İdil, Şırnak, Sur, Nusaybin, Silvan gibi Güneydoğu’daki birçok il ve ilçeye yayılan çatışmalarda 793 güvenlik görevlimiz şehit edildi. “Çukur, hendek ve barikat” eylemleri sonrasında, terör örgütü PKK şehir merkezlerinde YPS adıyla uyuyan eylem hücreleri oluşturdu. Terör örgütünün çatı yapılanması KCK, şehirlerde kurulan bu oluşumu, “Ayakta kalmanın yegâne güvencesi” olarak duyurdu. Güvenlik operasyonlarında Güneydoğu’daki harekatlarda şehirlerin büyük bölümü yıkıldı.