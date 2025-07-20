Suudi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre 2005'te Suudi Arabistan'da Harp Okulu'nda okuduğu sırada trafik kazası geçiren ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya giren 1990 doğumlu Suudi Prens Velid, hayatını kaybetti.
YILLAR ÖNCE UMUT GÖRÜLMÜŞTÜ
20 yıldır komada olması sebebiyle "Uyuyan Prens" olarak anılan Prens Velid'in 2019 ve 2020 yıllarında sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde parmaklarını oynattığı görülmüştü. O anlar ailesine ve sevenlerine umut olmuş, babası Prens Halid bin Talal'ın şükrettiği görüntüler de sosyal medyaya yansımıştı.