'Uzak Şehir' dizisinde mutfakta çalışan Mardinli köylü kızı 'Pakize' karakterini canlandıran Yaren Güldiken'in vücut geliştirme branşında milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

Spor yaptığı yıllara ait kupa ve fotoğraflarını Instgaram hesabından paylaşan oyuncu için binlerce yorum yapıldı.

Yaren Güldiken, "Şimdiki bu asker gibi disiplinli halim sporculuktan geliyor. Sayısız kere kaybetsem de kalkıp devam etmeyi, aynı anda bir sürü yere yetişip şikayet etmemeyi sporla çok küçük yaşta öğrendim. Sonuç değil süreçmiş önemli olan. O yüzden hep süreçlerin keyfini sürmeye bakıyorum" ifadelerini kullandı.