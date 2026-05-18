Reyting rekortmeni “Uzak Şehir” dizisinde Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya, sezon finali öncesinde projeye veda ediyor. Ayrılık dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken oyuncunun yeni projesi de netleşti.

EKİBE VEDA EDİYOR

25 Mayıs Pazartesi günü sezon finali yapacak olan “Uzak Şehir” dizisinde yaşanan ayrılık dikkat çekti. Alper Çankaya, canlandırdığı Şahin Albora karakteriyle ekibe veda edecek.

TAŞACAK BU DENİZ'E DAHİL OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ayrılığın ardından oyuncunun Taşacak Bu Deniz'e dahil olacağı iddia edilmişti fakat bu iddialar doğrulanamadı. Çankaya’nın, Netflix için hazırlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan “Eve Giden Yol” dizisi kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.

ÇUKUR'DAN SONRA YENİDEN YOLLARI KESİŞTİ

Yerli “Lost” formatında hazırlanan 8 bölümlük yapımda Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler de yer alırken Alper Çankaya dizide “Şahin” adlı bir karakteri canlandıracak.

Öte yandan Çankaya’nın daha önce “Çukur” dizisinde birlikte rol aldığı Aras Bulut İynemli ile bu projede yeniden buluşacak olması da dikkat çekti.