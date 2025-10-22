Son dönemin en popüler dizisi 'Uzak Şehir'de dikkat çeken rollerden biri de 'Mine'ydi...

Birinci sezonda 'Cihan'la gizli birliktelik yaşayan 'Mine' karakterini canlandıran Mine Kılıç, rolü yüzünden çok fazla tepki almıştı.

Kılıç, 'Uzak Şehir'in ikinci sezonunda yer almamak üzere diziden ayrıldı.

Ayrılık sonrası Mine Kılıç, imaj değişikliğine gitti. Kaküllerine veda eden Mine Kılıç, saçlarının rengini de koyulttu.

Bir anda gittiği radikal imaj değişikliği ile beğeni toplayan Mine Kılıç'a önceki akşam katıldığı davette de bir bakan bir daha baktı.

ÇİRKİN MESAJLAR

Rolü yüzünden çirkin mesajlar alan Mine Kılıç "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" diyerek isyan etmişti.