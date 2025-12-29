Son yılların en çok reyting alan dizisi Uzak Şehir, bu hafta beklenen yeni bölümünü erteledi.



Yapım şirketi, dizide 'Cihan Albora' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın eşi Buket Arıkan'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dizi çekimlerinin eksiksiz olarak tamamlanamadığını belirtirken, reyting rekortmeni dizinin yeni bölümü bir hafta gecikmeyle yayınlanacak.

EŞİNİN YANINDA KALIYOR



Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı ve çekimleri Mardin'de devam eden dizinin yeni bölümü erteleme kararı, seyircide ise büyük bir üzüntüye neden oldu.



İzleyiciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda yeni bölüm yayınlanmayacağı için üzgün olduklarını belirtirken, Akbaba'nın eşi Arıkan'a ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba kalp ameliyatı geçirdi. Akbaba’yı eşi Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Akbaba eşi hastaneden çıkana kadar yanında kalacak.