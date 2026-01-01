Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehirin pazartesi günü yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı netlik kazanmadı. UZAK ŞEHİR SETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere ara veren dizinin ekibinin, 5 Ocak’ta yeniden setlere dönmesi planlanıyor. Yeni bölümle ilgili belirsizlik sürerken, yayın takvimine dair resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Dizinin izleyicileri ise sosyal medyada gelişmeleri yakından takip ediyor.

