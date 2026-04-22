Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizide Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu finale dair açıklamalarda bulundu.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ TARİHİ NETLEŞTİ

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, Mardin’de devam eden çekimlerin yoğun geçtiğini belirterek, “Midyat’tayım, set yoğun geçiyor. Set dışında bol bol geziyorum, keyif alıyorum. Sezon finali galiba haziranın ilk haftası olacak” dedi.





DİZİYE VEDA EDEBİLİR

Kulislerde sezon sonunda projeye veda edeceği konuşulan Kümbetlioğlu, “Diziye gelecek sezon devam edecek misiniz?” sorusuna ise, “Henüz belli değil, yakın zamanda netleşir” yanıtını verdi.

Canlandırdığı karakter hakkında da konuşan oyuncu, “Böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden birinde yer alıyorum. Bu kadar kötü bir karakteri ilk defa oynuyorum. Bu da benim için farklı bir deneyim oldu. İlgi de var, eleştiri de… Sonuçta senaryo” ifadelerini kullandı.