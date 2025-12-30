Uzak Şehir dizisinde “Demir Baybars” karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Ferit Kaya, bu kez oyunculuğuyla değil, Paris’ten yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti. Kaya, Avrupa’daki tuvalet kültürüne mizahi bir dille sitem ederek taharet musluğu eksikliğini gündeme taşıdı.

"İSTEYEN YIKASIN İSTEMEYEN YIKAMASIN"

Sosyal medya hesabından video paylaşan ünlü oyuncu, “Bu Avrupa iyi hoş da arkadaşlar… Şu taharet musluğu olayını artık çözün. İsteyen yıkasın, istemeyen yıkamasın. En azından otellere yaptırın” sözleriyle takipçilerini güldürdü. Kaya’nın samimi ve esprili çıkışı kısa sürede etkileşim alırken, paylaşım birçok kullanıcı tarafından “haklı isyan” olarak yorumlandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Avrupa’daki bu durumu “en büyük eksiklerden biri” olarak değerlendirirken, bazıları da Kaya’nın yaklaşımını mizah dozu yüksek bir serzeniş olarak nitelendirdi.

Öte yandan Uzak Şehir dizisi yılbaşı tatili nedeniyle kısa bir ara verdi. Çekimleri Mardin’de süren dizinin oyuncu kadrosundan Atakan Özkaya, Alper Çankaya ve Burak Şafak, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’a dönmek isterken uçuş iptalleriyle karşılaştı. Oyuncular ve set ekibi Mardin’de mahsur kaldı.