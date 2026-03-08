Hakan Gence'ye röporaj veren Atakan Özkaya ve Dilin Döğer aşklarını itiraf ederken kullandığı sözlerle dikkat çekti. İkilinin dizideki performansları çok beğeniliyordu. Dizide başlayan arkadaşlık ilişkiye dönüştü...

''HAYAT BİZİ BAŞKA YERE GETİRDİ''

Dilin Döğer, Hakan Gence’ye verdiği röportajda duygularını şöyle açıkladı:

“Proje başladığından beri çok iyi arkadaştık. Sanırım seyircilerimizin de ekranda algıladığı gerçeklik duygusu; Atakan’la arkadaşlığımız, birbirimize duyduğumuz güven ve verdiğimiz emekten kaynaklanıyordu. Gerçekten set alanında hep disiplin ve özveriyle bir araya geldik. Sahneler üzerine hep konuştuk. Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz. Ama işteki disiplin ve çalışma alanını ayırabilmek ikimizin de iyi becerebildiği bir şey. O yüzden özel hayatımızı biraz kendimiz yaşamak ve daha özel bir yerde tutmak istiyoruz.”

''SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ''

Hayranları, çiftin açıklamasına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımlar, Instagram ve Twitter’da hızla yayılırken, dizinin takipçileri bu sürpriz gelişmeyi yorum yağmuruna tuttu.