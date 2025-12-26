Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini uluslararası kamuoyuna daha etkili anlatmak amacıyla mini dizi temelli yeni tanıtım stratejisini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen toplantıyla duyurdu.
Dijital platformların anlatı gücünü merkeze alan yeni yaklaşımın, Türkiye’nin farklı değerlerini hikâye odaklı yapımlar üzerinden dünya izleyicisiyle buluşturması hedefleniyor.
Tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projeye katkı sunmayı “milli formayı giymek” benzetmesiyle anlattı.
3 SANİYE SONRA BAKANI FARK ETTİ
Toplantıda, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle gündemde olan oyuncu Sinem Ünsal da yer aldı.
Ünsal’ın Bakan Ersoy ile yan yana oturduğu sırada bacak bacak üstüne atıp kısa süre sonra oturuşunu değiştirerek pozisyonunu düzeltmesi dikkat çekti.