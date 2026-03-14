Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan "Uzak Şehir" dizisi, izlenme başarılarının yanı sıra başrol oyuncularının kazançlarına yönelik iddialarla gündem oluyor. Dizide 'Cihan Albora' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Akbaba’nın yeni sezondaki bölüm başı ücretine ilişkin veriler sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

BÖLÜM BAŞINA 1 MİLYON 600 BİN TL KAZANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Magazin dünyasına yansıyan haberlere göre, daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kasaba Doktoru" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi projelerle tanınan Ozan Akbaba’nın, mevcut projesinden bölüm başına yaklaşık 1 milyon 600 bin TL kazandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl, Akbaba ve başroldeki partneri Sinem Ünsal’ın bölüm başı ücretlerinin 1 milyon 500 bin TL seviyesinde olduğu aktarılmıştı. Son iddialar, Akbaba’nın yeni sezonda ücretine 100 bin TL tutarında bir artış yapıldığı yönünde birleşiyor.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALRI DİKKAT ÇEKTİ

Performansıyla izleyiciden tam not alan Ozan Akbaba, daha önce verdiği bir röportajda "Uzak Şehir" projesini sektörel bir kırılma noktası olarak nitelendirmişti. Dizinin televizyon dünyasındaki yerini "ezber bozan bir iş" olarak tanımlayan Akbaba, projenin klişelerin ötesine geçerek sektöre yeni bir samimiyet getirdiğini ifade etmişti.