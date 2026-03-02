Kanal D ekranlarındaki "Uzak Şehir" dizisi reytinglerinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide canlandırdığı Fidan karakteriyle dikkat çeken oyuncu İlkay Kayku, bu kez sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündem oldu. YOGA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ Kayku, Instagram hesabından yoga hareketlerini içeren kareler paylaştı. Özellikle baş üstünde durduğu ters duruş pozuyla takipçileri tarafından çok yorum aldı. HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI Paylaşımın altına gelen kullanıcı yorumlarında, Kayku’nun hem oyunculuk yeteneğine hem de sporcu kimliğine yönelik yorumlar yapıldı. Hayranları, "Valla helal olsun", "Maşallah size beğenerek izliyoruz", "Aman Fidan hanım ne yapıyorsunuz" şeklinde ifadelere yer verdi.

