Ebru Gündeş sadece şarkılarıyla değil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Gündeş'in önceki gün Instagram hesabından "Ebru sahneye hazırım fotosu çeker:) Halbuki iki saat vardır daha" notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

50 yaşındaki şarkıcının yüzünü gösterdiği fotoğrafta kalın ve yukarı taranmış kaşları dikkat çekti.

İp gibi kaşlarıyla hafızalara yerleşen Ebru Gündeş'e takipçileri "Kaşlar çok kötü" diye yazdı.

90'lı yıllardan itibaren adeta imzası haline gelen, kusursuz şekilde alınmış ve belirgin kemerli kaşları, Ebru Gündeş'i dönemin diğer şarkıcılarından ayıran en çarpıcı detaylardan biriydi. Gündeş, o yıllarda moda olan ince kaş akımının resmen öncüsüydü.