Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör’ün testinin pozitif çıkmasıyla birlikte Show TV yönetimi oyuncuyla ilişiğini kesti.

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Güngör, verilen kararın ardından sitemkar bir açıklama yaptı:

"4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım."

Sosyal medya kullanıcıları ve oyuncular Doğukan Güngör'e destek paylaşımında bulundu.

Son olarak 'Uzak Şehir’de oynayan Atakan Özkaya da arkadaşını yalnız bırakmadı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni olan dizisi 'Uzak Şehir'de 'Kaya' karakterine hayat veren Özkaya, Güngör'le olan bir fotoğrafını Instagram'da kalp emojisi koyarak paylaştı.

DİZİNİN 'YENİ FATİH'İ' BELLİ OLDU

Öte yandan yeni bölümlerde 'Fatih' karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Fatih'e hayat verecek yeni oyuncu Emre Dinler oldu.