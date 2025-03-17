AKP her seferinde kadını korumak amacıyla açıklamalar yapsa ve 2025'i aileyi yılı ilan etse de Türkiye'de kadın cinayetleri son bulmuyor. Dehşet verici bir cinayet 12 Eylül 2024'te Antalya'da meydana geldi. 52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vahşice katledildi.

DEFALARCA TEHDİT EDİLDİ

52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları katledilmesine kadar gelen sürede ise adeta dehşeti yaşadı. Eşi tarafından sürekli tehdit altında kalan mağdur kadın, "Seni öldüreceğim sonra ayağına taş değecek" gibi tehditlere maruz bırakılınca savcılığa başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.

Vahşice öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın 15 yaşındaki kızı İ.T.'nin verdiği ifadesinde ise "Öldürülürsem bil ki bunu baban Savaş yapmıştır, eğer ondan şikayetçi olmazsan sana hakkımı helal etmem" dedi.

(Fadim Temirhanoğulları)

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARKEN GECE 4'TE BARIŞMAYA GİTMİŞ

Cinayetin faili Savaş Temirhanoğulları suçunu itiraf ettiği ifadesinde, olay gecesi barışmak niyetiyle eve gittiğini söyledi. Arkadaşının arabasıyla yola çıkan eş, gece saat 04.21'de arkadaşı F.İ., ile beraber apartmana girdi. Kamera kayıtlarına da yansıyan bu görüntülere göre ikili yaklaşık 5 dakika apartmanda kaldıktan sonra 04.27'de apartmandan çıkıp koşarak araçla olay yerinden uzaklaştı.

"SANIK SUÇTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Av. Yağmur Burçin Sayın, dava sürecini Sözcü'ye şu açıklamaları yaptı:

"Duruşma arasında sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiası üzerine rapor alınmıştır. Rapor sanık aleyhine çıkmıştır, sanığın akli dengesi yerindedir. Kendisine canavarmış gibi bakmamızı, ben canavar değilim söylemlerini ilk celsede olduğu gibi söylemiştir, ne var ki eşini kurşunlayarak öldüren bir katilin kendisini masum olarak göstermeye çalışması çok acıdır. Tasarlayarak bir ölüm gerçekleştirilmiştir. Gece saat 4 de barışmak için bir kadının uzaklaştırma kararı aldığı evine gitmesi; nasıl söz konusu olabilir; ki sanık korkusuzdur güvenlik önlemleri alınan bu siteye girebilirmiştir; hem de tek değildir; yanında kendisine yardım eden diğer sanıkta vardır. Elinde çiçek olduğu iddia edilen bir poşetle eve girilmiş dakikalar içinde ölümü gerçekleştirmiş ve çıkmışlardır. Barışmak için gelen birisinin; bir insanı iknâsı saatler mi sürer yoksa altı yedi dakikaya sığabilir mi? Sanığın Suçtan kaçmaya yönelik savunma ve iddiaları ile duruşmada zaman kazanmaya yöneliktir"

Duruşma 9 Nisan 2025 tarihine ertelendi.