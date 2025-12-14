Basketbol Süper Ligi'nin 11’nci haftasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i uzatma süresinin ardından 97-94 mağlup etti.

Derbiye hızlı başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyotta özellikle Tarık Biberoviç’in etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkararak çeyreği 27-15, ilk yarıyı da 47-39 önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna dengeyi getiren Anadolu Efes farkı da azaltarak 3’üncü periyot sonunda skoru 69-67’ye getirmeyi başardı. Maçın son periyodunun büyük çekişmeye sahne olduğu maçın normal süresi 83-83 berabere sonuçlandı. Uzatma dakikaları sonunda ev sahibi takım zorlandığı maçı 97-94 kazanmayı başardı.

PABLO LASO'NUN İLK MAÇINI KAYBETTİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 10 maçta 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısına ligde beşinci, EuroLeague’de ise 15 maçta 5 galibiyetle 18’inci sırada çıktı. Her iki kulvarda aldığı mağlubiyetlerle istenileni veremeyen Igor Kokoskov ile yollarını ayıran mavi-lacivertlilerde dün resmi imzayı atan İspanyol Başantrenör Pablo Laso, bu maçta alınan sonuçla Anadolu Efes'in başında çıktığı ilk maçı uzatmaya götürmesine rağmen kaybetti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Melli 16, Tucker 7, Birch, Tarık Biberovic 22, Hall 21, Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 6, Colson 9, Baldwin 8, Bacot 3, Emre Ekşioğlu

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 16, Poirier 9, Cordinier 11, Swider 5, Erkan Yılmaz 8, Loyd 8, Şehmus Hazer 31, Jones 6, Smits, Ercan Osmani

1’İNCİ PERİYOT: 27-15

DEVRE: 47-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-67