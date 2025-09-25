1998 yılında fırlatılan ilk modüllerle inşa edilmeye başlanan ve 2000’den bu yana insanlı görevlerle faaliyet gösteren ISS, insanlık tarihinin en büyük bilimsel işbirliği projelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

300'E YAKIN ASTRONOT

ScienceAlert'te yer alan bilgilere göre, ISS üzerinde bugüne kadar 4 binden fazla bilimsel deney gerçekleştirildi. Kanser tedavisinden optik fiber üretimine, DNA dizilemeden yapay retinaya kadar birçok alanda çığır açıcı araştırmalara ev sahipliği yapan istasyon, 26 ülkeden yaklaşık 300 astronotu ağırladı.

ISS’in devre dışı bırakılmasının ardından NASA ve uluslararası ortakları yörünge çalışmalarına son vermeyecek. Ajans, alçak Dünya yörüngesindeki operasyonları özel sektöre devretmeye hazırlanıyor.

NASA şu ana kadar, SpaceX, Boeing, Blue Origin, Axiom Space ve Starlab gibi şirketlerin özel uzay istasyonu projelerine 400 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Hedef, ISS devreden çıkmadan önce bu istasyonlarda en az 30 günlük insanlı görevlerin test edilebilmesi.

Ajans, ISS sonrası dönemde tıpkı bugün kargo ve astronot taşımacılığında olduğu gibi bu istasyonlardan hizmet satın almayı planlıyor.

YENİ LİDER ÇİN OLDU

ISS'in emekli edilmesiyle birlikte yörüngede en uzun süreli insanlı görev sürdüren uzay istasyonu unvanı, Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu’na geçecek. 2021’den bu yana aktif olarak insanlı görevler sürdüren Tiangong, Çin’in uzay programında merkezi bir rol üstleniyor.

ISS, 2030 yılına kadar gökyüzünde en parlak cisimlerden biri olarak gözlemlenmeye devam edecek. NASA, bu tarihi mirası özel sektör iş birliğiyle sürdürmeyi ve Ay ile Mars görevleri için kritik altyapıyı bu yeni platformlar aracılığıyla geliştirmeyi hedefliyor.