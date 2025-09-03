Yerel polis yetkililerinin AFP'ye yaptığı açıklamada olay, "romantik dolandırıcılık" olarak tanımlandı. Japonya, Hokkaido adasında yaşayan kadın, Temmuz ayında sosyal medya üzerinden dolandırıcıyla iletişime geçti. Kısa süre içinde güvenini kazanan şüpheli, "uzayda olduğunu" öne sürdü ve kadından oksijen alabilmesi için para istedi.

Talihsiz kadın, internet üzerinden yaptığı ödemelerle yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6.700 dolar) dolandırıcıya kaptırdı. Yerel medyadaki haberlere göre yalnız yaşayan kadın, çevrimiçi yazışmalar ilerledikçe dolandırıcıya duygusal bağ geliştirdi.

İLK HEDEFLERİ YAŞLILAR OLUYOR

Dünya Bankası verilerine göre Japonya, Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip. Bu nedenle yaşlı bireyler, özellikle romantik bağ kurma ya da akraba kılığına girme yöntemleriyle yapılan organize dolandırıcılıkların en sık hedefi oluyor.

Polis, emeklilerin ve yaşlıların ATM'lerden para çekmeye veya transfer yapmaya ikna edilerek kolayca kandırılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.