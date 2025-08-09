Astronomlar, şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliği keşfetti. Dünya’dan yaklaşık 5 milyar ışık yılı uzaklıkta, evrendeki en büyük galaksilerden biri olan Kozmik At Nalı’nda yer alan bu dev kara delik, Güneş benzeri 36 milyar yıldızın kütlesine sahip.

10 BİN KAT DAHA AĞIR

İngiltere Portsmouth Üniversitesi’nden Profesör Thomas Collett liderliğindeki araştırma ekibi, kara deliğin kütlesinin, Samanyolu galaksimizin merkezindeki Sagittarius A\ kara deliğinden 10 bin kat daha fazla olduğunu açıkladı. Royal Astronomical Society’ye göre bu dev, evrende mümkün olan teorik üst sınıra oldukça yakın.

ZAMANI BÜKÜYOR

Kozmik At Nalı galaksisi, öylesine büyük bir kütleye sahip ki uzay-zamanı bükerek, arka plandaki bir galaksiden gelen ışığı dev bir at nalı şeklindeki Einstein halkasına dönüştürüyor. Bu etki, gökbilimcilerin kara deliğin varlığını tespit etmesinde kilit rol oynadı.

Profesör Collett, kara deliğin etkilerini iki farklı şekilde ölçtüklerini belirtti: “Kara deliğin yanından geçen ışığın yolunu değiştirmesi ve ev sahibi galaksinin iç bölgelerindeki yıldızların olağanüstü hızlarda hareket etmesi.” Bu iki yöntemin birleştirilmesiyle kara deliğin varlığı kesin olarak doğrulandı.