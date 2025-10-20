Avustralya'nın Batı eyaletinde, Pilbara bölgesindeki bir demir cevheri madenine yakın bir alanda bulunan gizemli nesne, büyük olasılıkla bir Çin roketine ait çıktı. Daily Mail2in haberine göre; cumartesi günü saat 14.00 civarında, Newman yakınlarında madenciler tarafından fark edilen cisim, BHP maden yolu çevresinde yanar vaziyette bulununca çok sayıda kurum olaya dahil oldu.

Olayın ardından harekete geçen Batı Avustralya Polisi ve ulaştırma yetkilileri, cismin bir ticari uçaktan düşmediğini kesinleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerde bunun bir roket tankı veya basınçlı kap olabileceği ifade edildi.

GİZEMLİ CİSMİN EN OLDUĞU BELLİ OLDU

Flinders Üniversitesi’nden uzay arkeoloğu Alice Gorman, ABC Radio Perth’e yaptığı açıklamada parçanın Jielong adlı bir Çin roketine ait olabileceğini öne sürdü. Gorman’a göre roket, Eylül sonunda fırlatılmıştı ve bu parça, fırlatma sırasında yörüngede ağırlık azaltmak için bırakılan yakıt tanklarından biri olabilir.

Dünyanın bu tarz boş yakıt tanklarıyla "dolu" olduğunu belirten Gorman, bu nesnelerin atmosferde yanmaya dayanıklı olduğunu ve genellikle yıllar sonra bulunduğunu söyledi. Ancak bu örnek için “Oldukça hızlı bulundu, bu yönüyle alışılmadık” ifadelerini kullandı.

'NE ZAMAN NEREYE DÜŞECEĞİ BİLİNEMEZ'

Gorman, olayın muhtemelen kontrolsüz yeniden giriş (uncontrolled re-entry) sonucu gerçekleştiğini, yani cismin ne zaman ve nereye düşeceğinin önceden kestirilemediğini söyledi. Uzayda artan trafik nedeniyle bu tür risklerin giderek arttığını da sözlerine ekledi.

Gorman ayrıca Qantas Havayolları'nın roket fırlatmaları ve yeniden girişler konusunda yeterince erken bilgilendirilmediğinden şikayetçi olduğunu belirtti. Gorman, “Artık gökyüzüne daha dikkatli bakmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz” diyerek, gelecekte bu tür olayların daha da sık yaşanabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer, cismin şu anda kamu güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Ancak olay, uzay çöplerinin dünya üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı.