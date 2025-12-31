Japonya, Dünya üzerindeki sınırlı kaynaklarla yetinmek yerine, Ay'ın ekvatoru çevresine yaklaşık 6.800 mil (yaklaşık 11.000 km) uzunluğunda ve yüzlerce kilometre genişliğinde bir güneş paneli kuşağı inşa etmeyi planlıyor. Bu devasa halkanın, Ay’ın hiç bitmeyen güneş ışığını yakalayarak Dünya’ya kesintisiz elektrik aktarması hedefleniyor.

Luna Ring projesinin en dikkat çekici yanlarından biri, inşaat sürecinin tamamen otonom sistemlerle yürütülecek olmasıdır. Proje kapsamında:

Uzaktan kumandalı robotlar, Ay yüzeyinde panellerin montajını gerçekleştirecek.

İnşaat malzemelerinin büyük bir kısmının, Dünya'dan nakliye maliyetini düşürmek amacıyla doğrudan Ay toprağı (regolit) kullanılarak üretilmesi öngörülüyor.

ON BİNLERCE ŞEHRİ AYDINLATACAK

Japon firmanın 2013 yılındaki raporlarına göre, bu dev güneş halkası Ay'dan Dünya'ya yaklaşık 13.000 terawatt (bazı projeksiyonlarda 13 milyon gigawatt) enerji taşıyabilir. Bu devasa güç, mikrodalga veya lazer ışınları aracılığıyla Dünya üzerindeki toplama istasyonlarına aktarılacak. Bu yöntemle Ay, on binlerce şehrin aydınlatılmasını sağlayan küresel bir enerji santraline dönüşecek.

Eğer Luna Ring hayata geçerse, Dünya genelindeki güneş enerjisi tarlalarına duyulan ihtiyaç azalabilir ve fosil yakıt kullanımı tarihe karışabilir. Telefonunuzu veya şehrinizi 384.000 kilometre öteden, Ay'daki güneş ışığıyla çalıştırma fikri, enerji krizine karşı şimdiye kadar sunulan en radikal çözüm olarak görülüyor.

Projenin ölçeği, hayata geçirilmesinin uzun yıllar alacağı anlamına geliyor. Ay tozunun (regolit) ekipmanlar üzerindeki etkisi, inşaat maliyetleri, uluslararası uzay hukuku ve güvenlik gibi pek çok karmaşık engel henüz aşılmayı bekliyor. Ancak Japonya'nın 2013'te attığı bu cesur adım, bir sonraki büyük enerji atılımının Dünya'dan değil, uzaydan geleceğinin en büyük kanıtı olarak kabul ediliyor.