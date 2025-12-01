Darphane’nin yıllar önce satışa sunduğu “Anadolu’ya Özgü Kuşlar Serisi”, koleksiyoncular arasında yeniden gündeme geldi. Üzerinde Atatürk portresi yerine Anadolu’nun simgesi haline gelmiş kuş türlerinin bulunduğu bu özel set, sınırlı üretim olması nedeniyle hızla değer kazanıyor.

12 parçadan oluşan bu seri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan kuş çeşitlerini madeni para formunda bir araya getiriyor. Küçük ebatta üretilen paralar, bugün koleksiyon dünyasında aranan parçalar arasında yer alıyor. Ayrıca bu paralar günümüzde tedavülde olmasa da elinize geçme ihtimali yüksek.

DEĞERİ DAHA DA ARTACAK

Nümismatik kategorisinde satılan bu özel set, ikinci el piyasasında sıklıkla karşılaşılsa da temiz ve tam seri bulmak giderek zorlaşıyor. Koleksiyonerler, özellikle doğa temalı ve sınırlı basım paraların “gelecek yıllarda daha da değerleneceği” görüşünde.

Uzmanlara göre bu madeni paralar yalnızca estetik veya tematik açıdan değil, Darphane’nin tematik serilerinde nadir sayılan doğa konsepti nedeniyle de koleksiyon açısından önemli kabul ediliyor. Türkiye’de üretilen özel serilerin çoğu tarih veya kişi temalı olurken, bu set tamamen fauna odaklı tek seri olma özelliğini taşıyor.

POPÜLERLİĞİ FİYATLARA DA YANSIYOR

Son dönemde online satış platformlarında artan ilgi, fiyatlara da yansımış durumda. Koleksiyoncular, elinde bu seriden para bulunanların “asla kaybetmemesini veya elden çıkarmadan önce değer araştırması yapmasını” tavsiye etti.