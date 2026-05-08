Jutland ve Ty bölgelerinde metal dedektörleri aracılığıyla gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, "Tanrı’nın Kuzusu" (Agnus Dei) tasvirli iki yeni sikke saptandı. Danimarka Ulusal Müzesi tarafından koruma altına alınan eserlerin, İngiltere'nin Viking baskınları altında olduğu 1009 yılında basıldığı belirlendi.

ÜZERİNDE KIYAMET KEHANETİ YER ALIYOR

Sikkelerin üzerinde İncil'in Vahiy Kitabı ile doğrudan bağlantılı olan, Yunanca "Başlangıç ve Son" anlamındaki Alfa ve Omega harfleri yer alıyor. Uzmanlar, bu sembolizmin Küçük Asya'daki yedi kiliseye gönderilen kıyamet kehanetlerine işaret ettiğini vurguladı. Eserlerin üzerindeki işlemelerin, Mesih'in kötülük üzerindeki zaferini müjdeleyen hem bir uyarı hem de bir umut mesajı taşıdığı kaydedildi.

VİKİNG SALDIRILARINA KARŞI MANEVİ ÖNLEM

Tarihi kayıtlar, İngiltere Kralı Ethelred’in 1009 yılında Viking saldırılarını durdurabilmek amacıyla halka oruç tutma ve sadaka verme talimatı verdiğini gösteriyor. Bu dönemde bastırılan Hristiyan motifli sikkelerin, krallığı Viking istilasından koruyacağına inanılan manevi bir önlem olarak üretildiği saptandı. Ancak basılan paraların savunma amaçlı etkili olmadığı, aksine istilacı Vikingler tarafından ganimet olarak Danimarka topraklarına taşındığı belirlendi.

DÜNYADA SADECE 30 ADET BULUNUYOR

Danimarka Ulusal Müzesi yetkilileri, Agnus Dei kategorisindeki bu sikkelerin dünya genelindeki sayısının oldukça sınırlı olduğunu açıkladı. Bilinen yaklaşık 30 örnek arasına eklenen bu iki yeni buluntu, dönemin para basım teknolojisi ve Viking-İngiliz ilişkileri hakkındaki verileri güncelledi.