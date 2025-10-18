Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alarak tanınan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos’ta İstanbul Kartal’da yaşadığı talihsiz kazanın ardından aylar süren zorlu bir tedavi süreci geçirdi.

AĞACIN ALTINDA KALMIŞTI

Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, yoldan geçen genç oyuncunun üzerine düşmüş ve Yıldız ağır şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan oyuncu, yoğun bakıma alınarak komaya sokulmuştu.

AYLAR SONRA UYANDI

Yaklaşık iki aydır komada olan İbrahim Yıldız’dan sevindiren haber geldi. Genç oyuncunun komadan çıktığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Doktorların kontrolü altında olan Yıldız’ın tedavisinin bir süre daha devam edeceği, geçireceği bazı ameliyatların ardından taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.