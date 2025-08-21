İbrahim Yıldız, 15 Ağustos'ta Kartal'da Orta Mahalle Nur Sokak'ta fırtına sebebiyle yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"İBRAHİM'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan İbrahim Yıldız’ın son durumunu meslektaşı Bahar Şahin açıkladı:

"İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum."

Şahin bir sonraki paylaşımında da "Lütfen hızlı bir şekilde yayalım" notuyla Yıldız'ın kana ihtiyaç olduğunu duyurdu.

İbrahim Yıldız, 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Duy Beni', 'Kuzey Yıldızı', 'Tek Yürek' ve 'Tombala' dizileri ile 2018 yılında gösterime giren savaş ve aksiyon filmi 'Keşif'te rol almıştı.

Yıldız, 2019'da sahnelenen 'Miletos Güzeli' ile 2020'daki 'Ezop' adlı tiyatro oyunlarının kadrosunda yer bulmuştu.