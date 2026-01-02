Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası yükselişle açıldı. Altın ve gümüşte görülen yukarı yönlü hareketler, küresel para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hız kazandı. 2026’nın ilk işlemlerinde ons altın 4 bin 370 dolara yükselerek dikkat çekti.

Çarşamba günkü kapanış fiyatına göre ons altındaki artış yüzde 1’i aştı. Gram altın ise 2 Ocak 2026 itibarıyla 6.045 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın 6.305 TL’den, çeyrek altın ise 10.275 TL’den satılıyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ HANGİ FAKTÖRLER DESTEKLİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla küresel etken öne çıkıyor. Fed’in faiz indirimlerine bu yıl da devam edebileceğine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artan pozisyonlar fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yeni yılın ilk gününde de sürmesi, altının “güvenli liman” özelliğini yeniden ön plana çıkardı. Jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların riskten kaçış eğilimini artırarak altına olan talebi güçlendiriyor.

Fed’in son faiz toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarda da dikkat çeken mesajlar yer aldı. Buna göre, çoğu FED üyesinin, “enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerini uygun bulacağı” görüşünde olduğu görüldü.

GÜMÜŞ NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Gümüş tarafında ise farklı bir dinamik dikkat çekiyor. Gümüşün ABD’de “kritik mineral” olarak sınıflandırılması, bu değerli metalin sanayi ve yatırım tarafında daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu gelişme, gümüş fiyatlarına yönelik beklentileri de yukarı yönlü destekliyor.

UZMANDAN HAZİRAN UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için yılın ikinci yarısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın alamayan yatırımcılara gümüşü tavsiye etmeye devam edeceklerini belirten Memiş, özellikle Haziran ayına dikkat çekti.

Memiş, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini şu sözlerle aktardı:

"Altın ve gümüş tarafında çok konuşulacak bir dönem; yükseliş yönlü bir beklentim yok. Burada bir dinlenme bir duran süreç olabilir. İlk yarı çeşitli nedenlerden dolayı yükseliş yönlü ama yılın ikinci yarısı da nakide ihtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirmeli. Yani Haziran ayı itibarıyla bir durağanlık beklediğimi söyleyebilirim. Haziran'dan sonra tekrar o teknik seviyeleri yorumlayacağız. Ancak yılın ikinci yarısı altın gümüş tarafında 'koptu gidiyor, uçuyor, şu kadar kazandırdı %100 bir getiri sağladı' falan gibi şeyler beklemediğimi söyleyebilirim"

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN HAZİRAN KRİTİK EŞİK!

Altın ve gümüş 2026’ya güçlü bir başlangıç yaparken, uzmanlar yılın ikinci yarısı için daha temkinli bir tabloya işaret ediyor.

Küresel gelişmeler kısa vadede fiyatları desteklese de, Haziran ayı itibarıyla piyasalarda dengelerin değişebileceği vurgulanıyor. Yatırımcıların, özellikle yılın ikinci yarısında daha dikkatli ve stratejik hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.

*Haberde yer alan uzman değerlendirmeleri ile altın ve gümüşe ilişkin ifadeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.