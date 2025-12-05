Kırıkkale’nin Kaletepe Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. (39) ile bacanağı H.A. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında taşıdığı tabancayla H.A.’ya ateş etti. M.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan H.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLE İÇİ SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

M.Y.’nin Tekirdağ’da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izinde olduğu ve aile içi sorunlar nedeniyle bacanağıyla aralarında uzun süredir anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.