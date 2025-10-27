Ekonomist Mert Başaran, altın piyasasına canlı yayınında dikkat çeken açıklamada bulundu. Başaran, "Altın her zaman kazandırır" söyleminin yanlış olduğunu söyleyerek, yatırımcıların geçmişte yaşanan sert dalgalanmaları unutmaması gerektiğini dile getirdi.

"ALTIN TARİHİNDE 6 KEZ SERT YÜKSELİŞİN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Başaran, altının tarih boyunca altı defa sert yükseliş yaşadığını, fakat her seferinde yüzde 40 ila yüzde 50 arasında düşüş yaşandığını vurguladı. Son yıllarda altın fiyatlarının neredeyse 4 kat arttığını anımsatan ekonomist, piyasada artık bir dengelenme sürecinin başladığını belirtti.

"1980’DE 850 DOLARDAN 270 DOLARA DÜŞTÜ, 20 YIL KAZANDIRMADI"

"1980’de petrol krizinin etkisiyle altın 850 dolara kadar yükseldi, ardından 270 dolara kadar geriledi, yüzde 60 kaybettirdi" ifadelerini kullanan Başaran, bu seviyeden sonra altının 20 yıl boyunca yatırımcısına kazandırmadığını söyledi.

2011'de altının yeniden 1900 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Başaran, bu yükselişin ardından da yüzde 45’e yakın bir düşüş yaşandığını dile getirdi.

"KALDIRAÇLA ALTIN ALMAK ÇOK RİSKLİ"

Başaran, özellikle kaldıraçlı altın işlemleri yapan yatırımcılara uyarıda bulunarak, “Krediyle altın alan, tepede yakalanırsa parasının yarısını kaybedebilir. Altın uzun vadede kazandırır ama her dönemde değil” değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ ANALİZİNİZİ YAPMAYI ÖĞRENİN"

Yatırımcıların sadece aracı kurumların tavsiyeleriyle hareket etmemesi gerektiğini söyleyen Başaran, "Küresel kurumlar bile bazen yanılabiliyor. Her yatırımcı kendi analizini yapmayı öğrenmeli, altının iniş-çıkış döngülerini iyi anlamalı" açıklamasında bulundu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşlerine devam ediyor. Ons altın sabah seansında 10.00'da 4 bin 76 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise sabah seansında 10.00'da resmi rakamlarda 5 bin 498 lirada bulunuyor. Kapalı Çarşıda gram altın 5 bin 888 liradan satılıyor.