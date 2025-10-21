Nüfus yoğunluğu, ekonomik potansiyeli ve stratejik konumuyla öne çıkan 19 ilçenin, olası bir idari düzenleme sonrasında yeni iller arasında yer alabileceği belirtildi.

TÜRKİYE’DE İL SAYISI 100’E ÇIKABİLİR

Uzun süredir hazırlıkları yapılan çalışmaya göre, Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılması planlanıyor. Düzenleme kapsamında nüfusu hızla artan, bölgesinde ekonomik merkez haline gelen ve ulaşım açısından stratejik öneme sahip ilçeler yeni şehir statüsüne kavuşabilecek.

Gazeteci Şeref Oğuz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, AKP'li Vedat Demiröz’ün üç yıl önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak şunları söyledi:

“Demiröz, o dönem ‘Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız’ demişti. Şimdi aynı teklif yeniden gündemde. Görünen o ki yeni iller kapıda. Bu, siyasete ve ekonomiye de yeni bir dinamizm getirebilir.”

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER

Oğuz’un aktardığı bilgilere göre, Türkiye genelinde il olma potansiyeli taşıyan bazı ilçeler şöyle:

Kozan, Kahta, Polatlı, Bandırma, Edremit, Ergani, Yüksekova, Elbistan, Lüleburgaz, Ereğli, Midyat, Ünye, Cizre, Fethiye, Nazilli, Akhisar, Erciş, Manavgat, İskenderun, Siverek, Çorlu, İnegöl, Alanya ve Tarsus.

“YENİ İLLER KAPIDA”

Uzmanlara göre, olası düzenlemenin hayata geçmesi halinde büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ve ekonomik olarak kendi bölgesine yön veren bu ilçeler kısa sürede şehir statüsü kazanabilir. Yeni düzenlemenin detayları henüz açıklanmasa da, kulislerde plaka numaralarının bile hazırlandığı konuşuluyor.