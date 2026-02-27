Pakistan'ın Afganistan'a savaş açmasının ardından piyasalarda yeniden tedirginlik oluştu. Altın ve gümüş yatırımcıları yaşanan gelişmeleri yakından izlerken, Sözcü TV'ye konuk olan Ekonomist Selçuk Geçer, savaşın uzamasının piyasaya etkisini değerlendirdi. Geçer, savaşın uzaması halinde altın ve gümüş fiyatlarının tutulamayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"SAVAŞIN DOZUNA BAKMAK LAZIM"

Savaş dozunu artarsa dünyada nasıl ekonomi bekliyor kısmına bekliyor kısmına bakmak lazım. Afganistan ve Pakistan savaşı çok önceden belliydi.

Ekonomik tarafına baktığımızda enflasyonist baskı oluşacak. Bunlar hep petrolle bağlantılı ülkeler. Bu sürecin devam etmesi halinde dünyanın haritası yenden şekillenecek. Petrol fiyatları da bu çatışmaların etkisiyle yükselecek. Petrolün 100 doların üzerine gitmesi bekleniyor. Bu durum Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirime mola vermesi hatta artırmasına gidebilir. Faiz indirimlerine mola verilirse ne olur?

"ALTIN VE GÜMÜŞÜ TUTAMAZSINIZ"

Normal koşullarda jeopolitik risklerin olmadığı ortamlarda, büyük merkez banklarının faiz artırıyor olması altın için iyi bir durum değil altın bu durumda gevşer. Ama tekrar söylüyorum koşullar normal düzeydeyse gevşeme olur. Ama şu anki gibi jeopolitik riskler varsa savaş nedeniyle petrol fiyatları artıyor ve enflasyon oluyorsa, merkez bankaları faiz artırıyorsa, altın ve gümüş fiyatlarını tutamazsınız.

Dünya karmaşık bir sürece girmiş durumda. Tüm bunların toplamında da altın ve gümüş yükselir, hisse ve kripto tarafında ise ciddi satış baskısı hızlanır. Tahvil tarafında da faizlerin yükseldiği görülür. Artık 2026 - 2027 sürecini savaşlar ve jeopolitik riskler belirleyecek.

"TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLUR?"

Dolar ve Euro'da yükseliş beklemiyorum. Çünkü burada baskı var. Bu ülkenin içini boşaltan ve deli gibi faiz ödeten yabancı güruh var. Bunlar Türkiye'den yüksek faiz getirisi alıyorlar. Bunlar Türkiye'den yüzde 40 -50 faiz getirisi sağlıyorlar.

Hem ihracatçıların hem üreticilerin hem de vatandaşın çığlık çığlığa olmasının nedeni dövizin yerinde olmaması. Doların şu an 85 - 90 lira civarında olması gerekiyor zaten. Bunu da en son İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, söylemişti. Paşahan ""Maliyetlerimiz yüzde 400 artmış, enflasyon yüzde 300'ün üzerinde artış göstermiş; ancak kur artışı yüzde 200 seviyesinde kalmış durumda. Biz sadece fiyat dengelemesi istiyoruz. Avrupa'nın iki katına çıktık" demişti. Yani döviz düşüyor diye sevinmeyin.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.