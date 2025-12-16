Sözcü TV’de yayımlanan Para Politika ve Hayat programına konuk olan Altın ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, küresel piyasalarda doların zayıflamasıyla euroda yükseliş yaşandığını, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimi beklentisi olmamasının euroyu desteklediğini belirtti. Yıldırımtürk, Euro/TL’nin günü 51 lira seviyesinden kapatabileceğini ifade etti.

EURO VE DOLAR CEPHESİ

Zayıf doların euroyu desteklediğini belirten Yıldırımtük Euro/Dolar paritesinde yükseliş yaşandığını söyledi. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanacağını hatırlatan Yıldırımtürk, piyasada faiz indirimi beklentisi olmadığını, bunun da euroya destek verdiğini dile getirdi.

Yıldırımtürk’e göre Euro/TL 51 liradan seneyi kapatabilir.

ABD VERİLERİ VE FED BEKLENTİSİ

ABD’de hükümetin 43 gün kapalı kalması nedeniyle verilerin açıklanmadığını belirten Yıldırımtürk, bugün tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağını söyledi. Açıklanacak verilerin Fed’in faiz patikasını belirleyebilecek unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan Yıldırımtürk, bunun euro bazlı pariteler üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

YURT İÇİNDE KONTROLLÜ KUR

Yurt içinde bir süredir kontrollü kur uygulamasının devam ettiğini belirten Yıldırımtürk, dövizde hareket olması durumunda piyasaya döviz satıldığını bildiklerini söyledi. Dövizde yükseliş olursa enflasyonun tetiklenmesinin önlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Dış piyasada doların zayıflamasının euroya yansıdığını söyleyen Yıldırımtürk, aylık bazda 60–70 kuruşluk yükselişe müsaade edildiğini dile getirdi. Dolar/TL’nin 42,70 seviyesinde olduğunu belirten Yıldırımtürk, yıl sonunda 43,00 lira civarında kapanış olabileceğini söyledi.

VATANDAŞIN DÖVİZ BEKLENTİSİ

Vatandaşın dövizden beklentisi olmadığını ifade eden Yıldırımtürk, bankalarda mevduatın yüzde 60’ının Türk lirası olduğunu söyledi. Reel getiri elde edilmiş gibi göründüğünü belirten Yıldırımtürk, döviz tarafında pozisyon açma ve kapatma işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

ALTINDA KÜRESEL TALEP

Para birimlerine olan güvenin zayıflamasının altına talebi artırdığını söyleyen Yıldırımtürk, Trump’ın özellikle para birimlerinin zayıflamasını istediğini belirtti. Trump’ın geçtiğimiz günlerde Fed’in faiz indirimi konusunda memnun kalmadığını dile getirdiğini aktaran Yıldırımtürk, Fed Başkanı Powell’ın yerine faiz indirimini destekleyen bir adayın getirilebileceğinin beklendiğini söyledi.

Yıldırımtürk, merkez bankaları başta olmak üzere dünyada birçok bireyin altın aldığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

ONS ALTIN VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili barış ortamı oluşturulmasına yönelik Almanya’daki toplantılardan olumlu sinyaller gelse bile, altında kısa süreli geri çekilmeler yaşanabileceğini söyleyen Yıldırımtürk, bugün fiyatların dünkü seviyelerin bir miktar altında olduğunu belirtti.

Altının ons fiyatının yeniden 4 bin 350 dolara yaklaştığını, daha önce 4 bin 380 dolar seviyelerinin görüldüğünü hatırlatan Yıldırımtürk, barış beklentilerinin anlık geri çekilmeler getirdiğini ifade etti.

GRAM ALTIN VE YIL SONU BEKLENTİSİ

Yurt içinde gram altının 6 bin liraya yaklaştığını hatırlatan Yıldırımtürk, bugün 5 bin 950 lira seviyelerinde olabileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde altın alımlarının devam edeceğini belirten Yıldırımtürk, bu eğilim sürerse ons altında yıl sonunun 4 bin 400–4 bin 450 dolar aralığında tamamlanabileceğini ifade etti.

Bunun iç piyasaya yansımasının dolar/TL’de 43,0 seviyeleri olabileceğini söyleyen Yıldırımtürk, gram altının ise yılı 6 bin 250 liradan kapatabileceğini belirtti. Merkez bankalarının altın alımlarının bu yükselişi desteklediğini vurgulayan Yıldırımtürk, konut ve otomobil alımlarından kaynaklı bir miktar satış yaşandığını da sözlerine ekledi.

GÜMÜŞTE İKİ YÖNLÜ TAKİP

Gümüşü hem altın kaynaklı hem de endüstriyel kullanım açısından değerlendirdiklerini belirten Yıldırımtürk, Morgan Stanley’in geçtiğimiz günlerde 200 milyon onsluk pozisyon sattığını, bunun yerine 20 milyon onsluk fiziki alım yaptığını ve bu durumun gümüşü desteklediğini söyledi.

RASYO VE FİYAT BEKLENTİSİ

Rasyonun 67 seviyelerine indiğini belirten Yıldırımtürk, bu sürecin devam etmesi halinde gümüşte yükselişin süreceğini ifade etti. Gümüşteki yükselişin devam etmesi durumunda altının da yükselebileceğini belirten Yıldırımtürk, ons altının 4 bin 500–5 bin dolar seviyelerine çıkabileceğini söyledi.

GÜMÜŞTE TRADE UYARISI

Gümüşte trade yapma olasılığının daha fazla olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, hem yükselen hem de düşen trendlerin görülebildiğini, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.