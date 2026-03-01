ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları piyasalarda korku oluşturdu. Saldrııların ardından İsran2ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma hamlesi ise bu korkuyu daha da büyüttü. Yatırımcılar, pazartesi günü piyasaların nasıl açılacağını merak etmeye başladı. Ekonomist Sertaç Ekeke, hafta başında piyasaları nelerin beklediğini sözcü.com.tr'ye değerlendirdi. Ekeke, petrolde sert yükselişlerin yaşanabileceğini söylerken, altında asıl hareketin pazartesi gece 01.00'de olacağını dile getirdi.

İşte Ekeke'min açıklamaları:

Zor bir hafta sonu süreci geçiriyoruz. Haber akışının biraz yoğun olduğu bir hafta sonu süreci geçiriyoruz. Neden? Çünkü zaten borsanın düzeltme eğiliminde olduğu, düzeltme baskısı altında olduğu bir cuma geçirmiştik. *14.500'lü seviyeler, yani aslında dolar bazlı **324 dolar* civarlarından daha önce önemli bir destek hattından borsa satış ve düzeltme hareketi yiyordu.

Hani bu teknik olarak zaten borsadaki bir miktar yorgunluk ve ondan bir sonraki yükseliş hareketi için güç toplama hareketinin bir göstergesiydi. Bunun üzerine tabii ki haber akışı eklenince biraz da dünkü beklentiler çok sert oldu.

BORSA BEKLENTİLERİ VE PANİK SATIŞI

*Mutlaka borsa panik ile açacaktır.* Yani panik satışıyla açma ihtimali çok yüksek. Ancak gelen haber akışı ne kadar paniği iyi yönetebilirsek o kadar borsa açısından iyi olabileceğinin işaretlerini veriyor.

Ne demek istiyorum?

* Bir kere öncelikle ABD kara savaşına karşı olduğunun sürekli altını çiziyor.

* Çok uzun bir zamandır Trump bunun bir saçmalık olduğunu açıklamıştı.

* Bu tavrını devam ettireceğini, Ortadoğu bataklığına bu kadar söylemi varken girmeyeceğini, çünkü buranın bir bataklık olduğunu daha önce Irak'tan, IŞİD'den "ne işimiz var" diyerek defalarca dile getirmiş birinden bahsediyoruz.

REJİM VE STRATEJİK HAMLELER

O yüzden buranın, özellikle rejimi değiştirme tarafında bütün rejimin de aktörlerini öldürdükten sonra aktif olarak sahaya girme değil; içerideki paramiliter gerekirse grupları silahlandırarak ya da içerideki yapıyı, etnik yapıyı silahlandırarak biraz daha uzun vadeye yayılan ve daha çok diplomasi ve alttan ajan faaliyetleriyle diyelim kabaca ilerleyeceği için borsa tarafındaki etkisinin ilk belki panik açılışı ile birlikte sert olabilir ama ondan sonra toparlayacağı yönündeyiz.

ALTINDA ESAS HİKAYESİ PAZARTESİ 01.00'DE BAŞLAYACAK

Benzer bir hareketlenme dün altın ve emtialar cephesinde yaşandı ama piyasalar kapalı. Şimdi piyasaların kapalı olduğu yerde suistimal fiyatlamaları da gördük.

* Dün gram altın fiyatlaması diye konuşulan şey aslında olmayan bir piyasadaki fiyatlama.

* Esas hikayeyi Pazartesi akşamı gece birden sonra görmeye başlayacağız.

* Oralarda çok sert bir hareketlilik yok. Şimdilik beklenti normal olmuş durumda.

* Diğer özellikle *pre-market* dediğimiz şu an aktif olmayan piyasalarda da fiyatlamalar sakin.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Burada önemli olan konu şu; İran mesajı şöyle verdi: "Eğer ben huzur içinde yaşamıyorsam bütün Müslüman coğrafyası da yaşamayacak." Yani işte Dubai'ye saldırarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne hem emlak tarafındaki dalgalanmayı hem de savaşı onlara getirme sürecini işaret etti.

* Tel Aviv'deki bomba hani kimseyi şaşırtmaz ama Dubai gibi böyle cazibe merkezlerinden birinin vurulması hem turizm faaliyetleri açısından hem emlak faaliyetleri açısından aslında İran'ın biraz daha sert oynayabileceğini gösteriyor.

* Buradaki önemli konulardan bir tanesi şu: Rejime daha ılımlı bir kanat mı daha şahin bir kanat mı geçeceği yönünde.

* Şimdiki konuşmalar biraz daha şahin bir kanada doğru işaret ediyor.

ABD EKONOMİSİ VE PETROL

Hürmüz Boğazı krizinin devam edebileceği, petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğine dair bir beklenti oluşmuş durumda. Esas Amerika'nın zayıf karnı burası. Çünkü petrol fiyatları, dolayısıyla enerji fiyatlarının yukarıda kalması yüksek bir enflasyon sürecini tetikler.

* Seçim hazırlığında olan ve özellikle İsrail'in politikalarını uygulamakla eleştirilen Trump'ın böyle bir hamle ve petrol fiyatlarından kaynaklı yüksek enflasyonu kaldırabilecek aslında bir ekonomik dinamiği yok.

SİSTEM ARTIK ZİYADESİYLE AGRESİF

Bunların hepsini topladığımızda bir an önce Amerika buradaki konuyu çözmek ya da en azından hasıraltıdan yönetmek isteyecektir. Zaten içerideki istihbarat faaliyetlerinin ne kadar güçlü olduğunun dün mesajını gördük, herkesi nokta atışıyla öldürmesinden kaynaklı.

Fakat şöyle bir durum var; sistem artık ziyadesiyle agresif. Çünkü bütün liderlerini kaybetmiş ve bundan sonra hani kontrolsüz olabilecek ve hatta içeride bölünme yaşanabilecek, bir iç savaşı tetiklenebilecek bir süreci işaret ediyor. Çünkü gelen görüntüler şöyle; ne olursa olsun muhalifler dahil rejimin böyle değiştirilmesinden yana değil, tavırlar böyle gerçekleşti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.