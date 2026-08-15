Altın piyasasında hafta başında sert yükselişler yaşandıktan sonra başlayan kar satışları ve geri çekilme, yatırımcıları köşeye sıkıştırdı.

Ons altının 4 bin 450 dolar seviyesinden gerilemesi ve gram altının 6 bin 730 TL bandına çekilmesini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaşanan hareketin bir yön değişimi değil düzeltme olduğunu belirterek sene sonu beklentilerini dile getirdi.

OTRA DOĞU ALTININ KADERİ OLDU

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, ABD-İran hattındaki ateşkes belirsizliği ve ABD'nin Körfez’deki askeri adımlarının gölgesinde altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor.

Ons altının 4 bin 450 dolardan 4 bin 300 dolar seviyelerine, gram altının ise 6 bin 800 TL sınırından 6 bin 730 TL civarına çekilmesini Habertürk TV'de değerlendiren uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

Ons altındaki geri çekilmeyi rallinin ardından gelen doğal bir kar satışı olarak nitelendiren Yıldırımtürk, takip edilmesi gereken kritik teknik seviyeleri işaret ederek, "4 bin 385 dolar geçilirse 4 bin 400'ü tekrar görürüz ama gerilemelerde de 4 bin 300 hatta 4 bin 250 dolar seviyeleri oldukça önemli. Bu seviyelere yaşanabilecek düşüşler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

SENE SONUNDA 11 BİN LİRA MASADA

Gram altının 6 bin 500 - 6 bin 600 TL bandının üzerinde tutunduğu sürece yükseliş kanalındaki yerini koruyacağını vurgulayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, orta ve uzun vadeli tahminlerini değiştirmediklerini belirtti. Gelecek dönem beklentilerini rakamlarla açıklayan uzman isim, şu öngörülerde bulundu:

Kısa vadeli hedef: Gram altın 6 bin 500 - 6 bin 600 TL üzerinde kaldığı sürece yakın vadede 7 bin 200 - 7 bin 500 TL seviyeleri gündeme gelecek.

Yıl sonu gram altın beklentisi: Sene sonu için TL bazında gram altın hedefi 10 bin - 11 bin TL aralığında korunuyor.

Sene sonu ons altın beklentisi: Ons tarafında ise sene sonuna doğru 5 bin 600 - 6 bin dolar seviyelerinin görülmesi bekleniyor.