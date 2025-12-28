Küresel piyasalar 2025 yılını geride bırakmaya doğru ilerlerken, gözler 2026'ya çevrildi. 2025 yılında dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırarken, Ekonomist Murat Özsoy, 2026'ya yönelik tahminlerini açıkladı.

Sözcü TV'de İyi Ki Hafta programında Simge Fıstıkoğlu'nun yayınına konuk olan Ekonomist Murat Özsoy, 2026'da döviz kurlarını nelerin beklediğini açıkladı. Özsoy, doların ve euroda rekorların devam edebileceğini açıkladı. Ayrıca Özsoy, faiz indirimlerinin kredi faizlerine ne zaman yansıyacağını da söyledi.

İşte Özsoy'un açıklamaları:

Yılın ikinci yarısında daha güçlü indirimler olacak gibi görünüyor. 2026 Mayıs Hazirandan sonra krediye erişim daha kolay olacak ama yine bu pahalı durumda olacak. Çünkü yüzde 25 yılsonu enflasyonuna razı durumdayız. Merkez Bankası faizleri yüzde 38'erden 25'lere inse bile çok iyi olacak. Bu da kredilere ve kredi kartı faizlere yansıyacak ama yılın ikinci yarısından itibaren görülebilir.

2026'da yatırım araçlarına baktığımızda, altın ve gümüşte artışlar devam edebilir, göstergeler öyle görünüyor. Makro ekonomik veriler, jeopolitik riskler göz önüne alındığında bu yükselişlerin desteklenebileceği görünüyor. Faizler hala yüksekken TL mevduatı da yatırım için yer verilebilir. Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık endeksinde artışla görülebilir.

DOLAR VE EURO REKOR KIRACAK

Kur tarafında, dolar kuru 2026 yılında da baskılanıyor olacak gibi görünüyor. Euro kuru tarafında ise enflasyon üzerinde bir artış görülebilir. Dolar kuru yıl sonunda 53 lira gibi bir rakamı görebilir. Euro/TL ise 65 lira ile 65,50 lira arasında fiyatlanabilir. Bunlar şu demek dolar yüzde 23 civarlarında, Euro ise yüzde 30 - 35'lerde artış gösterebilir.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.