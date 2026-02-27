

Pakistan ile Afganistan arasında yükselen gerilim ve ABD–İran temasları, altın fiyatları, gümüş, petrol ve Borsa İstanbul üzerinde dalgalanmaya neden oldu. Küresel piyasalarda risk algısı temkinli olurken, Türkiye piyasaları daha hassas bir görünüm sergiliyor.

BORSA NEGATİF ALTIN BASKI ALTINDA

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı televizyon programında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Borsa İstanbul’da geri çekilmenin dikkat çektiğini ifade eden Eryılmaz, ons altının 5 bin 200 dolar seviyesini test ettikten sonra sınırlı gerilediğini belirtti.

Dolar/TL ve euro/TL kurunun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, faiz oranlarının ise yüzde 36 bandında seyrettiğini ifade etti.

Eryılmaz’a göre, savaşın başlamasından beri küresel ölçekte güçlü bir “jeopolitik risk fiyatlaması” görülmedi. Altında aşağı yönlü baskı hakimken, gümüşte daha belirgin yükselişler yaşandığını söyledi.

ABD-İRAN BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

ABD ile İran arasında gerçekleşen son temaslara da dikkat çeken Eryılmaz, masanın dağılmamış olmasının olumlu algılandığını fakat tüm başlıklarda uzlaşma sağlanamadığını aktardı. Olası bir anlaşmazlık durumunda bölgede sembolik askeri hamle ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını söyledi.

Bu belirsizlik ortamının özellikle enerji fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyleyen Eryılmaz, Brent petrolün son aylarda yükseliş eğiliminde olduğunu anımsattı.

TÜRKİYE TARAFINDA KIRILGANLIK HAKİM

Küresel endekslerde sert ve kalıcı bir satış baskısı görülmediğini ifade eden Eryılmaz, Türkiye piyasalarının ise daha kırılgan bir seyir izlediğini söyledi. Önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verisinin ve Merkez Bankası’nın faiz kararlarının yatırımcı açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Artan jeopolitik riskler karşısında yatırımcıların kâr realizasyonu ve pozisyon azaltma eğilimi gösterebileceğini belirten Eryılmaz, altın ve TL varlığı bulunan yatırımcıların mevcut tabloyu dikkatle izlemesi gerektiğini kaydetti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYEİ DEĞİLDİR.