ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eşgüdümlü saldırıları, dünyada jeopolitik gerilimi daha da artırdı. Sözcü TV'ye bağlanan Doç. Dr. Filiz pazartesi günü piyasaları nasıl bir havanın beklediğini söyleyerek, petrol fiyatlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Eryılmaz'ın açıklamaları:

Çok ilginç fiyatlamalar görülüyor dünden bu yana. Hafta sonu piyasalar kapalı anacak kripto paralardan anlamaya çalışıyoruz. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatlaması yapıldı.

Bitcoin sert düştü. Fakat Hamney'in ölmesi, fiyatlamaları tersine çevirebilir. Hamney öldükten sonra Bitcoin toparladı. Piyasada şu algı oluştu "Bu savaş kısa sürecek" algısı oldu.

Ancak Hürmüz Boğazı'nın kapatılması işin rengini değiştirebilir. Özellikle petrol çok yükselebilir. Çünkü dünyada petrol sevkiyatının 1/3'ü buradan geçiyor. Çin'in günlük petrol tüketiminin yarısı buradan alınıyor. Hürmüz çok kritik. İran'ın en büyük kozu bu.

Bloomberg'in geçtiğimiz günlerde yaptığı analize göre petrol fiyatını 108 dolara yükseltebilir. İlk etapta petrol fiyatlarının 5-7 dolar arasında GAP'lı bir açılış yaşanabilir.

AKARYAKITA ETKİSİ

Petroldeki olası yükselişin doğrudan akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde kur etkisiyle birlikte artışın pompaya daha sert yansıtabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması senaryosunun gerçekleşmesi halinde akaryakıtta yeni zam dalgası gelebilir.